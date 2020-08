Trump accetta nomination per Casa Bianca (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 28 AGO - Donald Trump parlando dalla Casa Bianca ha accettato la nomination repubblicana per la presidenza degli Stati Uniti. E' ufficialmente lo sfidante di Joe Biden alle ... Leggi su corrieredellosport

sardanews : Trump accetta nomination per Casa Bianca - AntDiBella : RT @ValentinaInLA: +++Trump accetta la nomination del partito repubblicano e invita democratici e indipendenti a votare per il GOP alle pre‚Ķ - AngelsalvadorZ : RT @ilmessaggeroit: Elezioni Usa, Trump accetta la nomination:¬†¬ęScelta tra sogno americano e socialismo¬Ľ - ilmessaggeroit : Elezioni Usa, Trump accetta la nomination:¬†¬ęScelta tra sogno americano e socialismo¬Ľ - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: #Usa2020, Trump: 'Biden distruggerebbe gli Usa. Io il piu' duro con la Cina, con lui prevarr√†. Se rieletto ridurr√≤ anco‚Ķ -

Ultime Notizie dalla rete : Trump accetta Trump accetta nomination per Casa Bianca ANSA Nuova Europa Convention repubblicana, Trump accetta la nomination

Ultima serata per la convention repubblicana. Trump promette milioni di posti di lavoro e denuncia Biden come pericoloso socialista, ma il tema sicurezza nelle città è diventato il tema centrale della ...

Elezioni Usa, Trump accetta la nomination: ¬ęScelta tra sogno americano e socialismo¬Ľ

Donald Trump è ufficialmente lo sfidante di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre. Il tycoon, parlando dalla Casa Bianca, ha accettato la nomination repubblicana per ...

Ultima serata per la convention repubblicana. Trump promette milioni di posti di lavoro e denuncia Biden come pericoloso socialista, ma il tema sicurezza nelle città è diventato il tema centrale della ...Donald Trump è ufficialmente lo sfidante di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre. Il tycoon, parlando dalla Casa Bianca, ha accettato la nomination repubblicana per ...