Trump accetta la nomination"Io sogno Usa, Biden socialismo" (Di venerdì 28 agosto 2020) In un’ora di discorso, nel Grand Old Party, Donald Trump ha accettato la nomination per la corsa alla rielezione a Presidente degli Stati Uniti d’America nell’ultima giornata della Convention americana di Charlotteville. Convention che, per la pandemia da Coronavirus, si è svolta a Washington, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump: 'Biden distruggerebbe gli Usa. Io il piu' duro con la Cina, con lui prevarrà. Se rieletto ridurr… - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump accetta la nomination per la Casa Bianca. Ricorda gli sforzi per uragano Laura e il fratello morto… - Danielerosa100 : Trump accetta la nomination, lui è il sogno americano, Biden il socialismo - - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Usa 2020, Trump accetta nomination repubblicana e avverte: “Biden distruggerebbe America' - SaCe86 : #ElezioniUsa, #Trump accetta la nomination: «Scelta tra sogno americano e socialismo. Fermeremo folle inferocite ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump accetta Elezioni Usa, Trump accetta la nomination: «Scelta tra sogno americano e socialismo. Fermeremo folle inferocite nelle città e creeremo 10 milioni di posti di lavoro» Il Messaggero Pence: con Trump alla Casa Bianca vincono legge e ordine

New York – Legge e ordine. Il vicepresidente Mike Pence ha caratterizzato la campagna per la rielezione alla Casa Bianca del ticket repubblicano, con lui quale vice e Donald Trump Presidente, rivendic ...

Trump accetta nomination repubblicana: Biden demolirà American Dream

Roma, 28 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accettato formalmente la candidatura del Partito Repubblicano per un secondo mandato alla Casa Bianca presentandosi come un ...

New York – Legge e ordine. Il vicepresidente Mike Pence ha caratterizzato la campagna per la rielezione alla Casa Bianca del ticket repubblicano, con lui quale vice e Donald Trump Presidente, rivendic ...Roma, 28 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accettato formalmente la candidatura del Partito Repubblicano per un secondo mandato alla Casa Bianca presentandosi come un ...