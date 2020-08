Trump accetta la nomination. Sfida a Biden: "Scegliete tra sogno americano e socialismo" (Di venerdì 28 agosto 2020) Donald Trump accetta la nomination per la Casa Bianca e conclude la convention repubblicana con una zampata al suo avversario: " Biden se eletto sarà colui che distruggerà la grandezza dell'America - ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump: 'Biden distruggerebbe gli Usa. Io il piu' duro con la Cina, con lui prevarrà. Se rieletto ridurr… - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump accetta la nomination per la Casa Bianca. Ricorda gli sforzi per uragano Laura e il fratello morto… - LuisaRagni : RT @Affaritaliani: Trump accetta la nomination, lui è il sogno americano, Biden il socialismo - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Usa 2020, Trump accetta nomination repubblicana e avverte: “Biden distruggerebbe America' - Open_gol : Nella serata conclusiva deIla convention repubblicana, il presidente attacca Biden e difende le forze dell’ordine:… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump accetta

Il Messaggero

(Teleborsa) - Davanti a più di 1000 persone, senza alcun distanziamento e poche mascherine, Donald Trump ha accettato ufficialmente la nomination repubblicana nella cornice della Casa Bianca che per ...Ultima serata per la convention repubblicana. Trump promette milioni di posti di lavoro e denuncia Biden come pericoloso socialista, ma il tema sicurezza nelle città è diventato il tema centrale della ...