Trump accetta la nomination | «L’alternativa è tra sogno americano e socialismo»

«Queste elezioni decideranno se salveremo il sogno americano o permetteremo ad una agenda socialista di demolire il nostro amato destino». Donald Trump ha accettato la nomination repubblicana alla rielezione. Nel discorso alla Casa Bianca ha attaccato Joe Biden. Definendolo come una minaccia per la sicurezza e l'economia americana con un programma estremista di sinistra. Trump: «Biden non è il salvatore dell'anima americana» L'agenda di Joe Biden è "made in China", la mia è "made in Usa", ha detto di fronte alla folla festante. «Biden può affermare di essere "alleato della luce", ma quando si tratta del suo programma ci vuole mantenere completamente al buio».

