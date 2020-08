Trump accetta la nomination, centinaia di manifestanti protestano fuori dalla Casa Bianca contro la ricandidatura – Video (Di venerdì 28 agosto 2020) Donald Trump ha accettato la nomination per un secondo mandato in vista delle elezioni del tre novembre, durante la Convention Repubblicana in un lungo discorso a South Lawn. centinaia di manifestanti si sono riuniti davanti alla Casa Bianca a Washington per protestare contro la sua ricandidatura. Molti di questi dimostranti si preparano – allestendo cartelli e slogan – a ripercorrere la marcia, a 57 anni dal celebre discorso del reverendo Martin Luther King “I have a dream” per la libertà e i diritti sul lavoro degli afroamericani pronunciato il 28 agosto 1963. L'articolo Trump accetta la nomination, centinaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

