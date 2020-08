Tribunale Ue dei brevetti, perché a Milano (nel silenzio del Governo) (Di venerdì 28 agosto 2020) Un silenzio rumorosissimo. È quello del Governo Conte sulla candidatura di Milano a sede del Tribunale Ue dei brevetti. Zitto il presidente del Consiglio Conte, cui le istituzioni e le imprese di Milano e di tutta la Lombardia hanno mandato l’8 agosto, più di venti giorni fa, una lettera per chiedere una scelta ufficiale, senza averne mai una risposta, nemmeno di cortesia.Zitto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ma zitti anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nonostante la partita sui brevetti abbia una rilevante serie di conseguenze sui temi della ricerca e dell’innovazione per le imprese italiane.Zitti tutti, anche se la data della decisione per la sede del ... Leggi su huffingtonpost

