Tribunale europeo dei brevetti, Milano vuole la sede (e il suo indotto). Governo indeciso sulla candidatura: il M5s spinge Torino (Di venerdì 28 agosto 2020) La decisione, causa Brexit, è stata rinviata per anni. Ma ora che il Regno Unito ha ufficializzato la propria uscita dal sistema del Tribunale unificato dei brevetti i tempi si sono fatti decisamente più stretti. Il 10 settembre i paesi che aderiscono al Tub si riuniranno a Bruxelles e partirà l’iter per decidere dove collocare la sede che in una fase iniziale era prevista a Londra. Con l’uscita dei britannici, l’Italia è diventato il terzo Stato europeo per numero di brevetti dopo Francia e Germania, che hanno già ottenuto le due sezioni di Parigi e Monaco. La terza, quella che si occuperà di farmaceutica, potrebbe andare all’Italia, che però non ha ancora deciso su quale città intende puntare. In campo ci sono due ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : L’area di Mind può diventare la sede naturale del Tribunale europeo dei brevetti: lo propone Arexpo. Chiediamo al g… - Linkiesta : Dopo l’Agenzia europea del farmaco (Ema), Milano rischia di perdere anche la gara per ospitare il Tribunale unifica… - GrimoldiPaolo : Tribunale europeo #brevetti, il #governo resta in letargo! Mancano pochi giorni alla scadenza candidatura...da… - fattoquotidiano : Tribunale europeo dei brevetti, Milano vuole la sede (e il suo indotto). Governo indeciso sulla candidatura: il M5s… - Noovyis : (Tribunale europeo dei brevetti, Milano vuole la sede (e il suo indotto). Governo indeciso sulla candidatura: il M5… -