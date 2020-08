Trekking e teatro sulla Francigena: Simone Pacini protagonista del 'GraalCultFest' (Di venerdì 28 agosto 2020) di andrea cosimini È una bella giornata. Calda, ma non afosa. Il timore che potesse piovere è scongiurato. Tiriamo un primo sospiro di sollievo: il tempo è stato clemente. Arriviamo a Pieve San ... Leggi su lagazzettadelserchio

ag_notizie : 'Riscoprire la bellezza: da San Nicola a San Gerlando' trekking tra teatro e gastronomia - trekking_tv : #CamerotaFestival, pronte le #Ebbanesis nello scrigno magico del teatro #Kamaraton -

Ultime Notizie dalla rete : Trekking teatro

CesenaToday

A Cortina d’Ampezzo l’estate non finisce mai: tanti gli appuntamenti in calendario fino a novembre. Ma la regina delle Dolomiti offre anche, tutto l'anno, percorsi di trekking e mountain bike, musei e ...La rassegna soglianese "Sentieri in Musica", giunta alla 7ª edizione, si prepara all’ultimo appuntamento dell’anno, mantenendo la formula classica: un breve trekking di circa 6 km, uno spettacolo musi ...