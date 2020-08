Travolge e uccide il 14enne Mattia Roperto sulle strisce all’Infernetto: giudizio immediato per il 22enne alla guida dell’auto (Di venerdì 28 agosto 2020) La Procura ha chiesto il giudizio immediato per il 22enne che la tragica sera dell’8 giugno ha investito e ucciso il giovane Mattia Roperto in via Cilea, all’Infernetto. Una vita spezzata a soli 14 anni, una cena con i compagni di classe per festeggiare la fine dell’anno scolastico che si è trasformata in tragedia. Leggi anche: Mattia Roperto, al vaglio il cellulare dell’investitore: perizia per capire se stesse inviando messaggi Il conducente dell’auto, Federico Costantino, 22 anni, geometra e incensurato era risultato positivo al test della droga. E dalle indagini- come riporta Il Messaggero – è stato accertato che il giovane procedeva a 90 km/h, ad una velocità superiore tre volte a quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Mattia morto a Roma in un incidente, il pm chiede il giudizio immediato per il 22enne che l'ha travolto

Guidava a novanta all'ora quando il limite era tre volte inferiore. Correva troppo Federico Costantino, il 22enne che lo scorso giugno ha investito e ucciso Mattia Roperto, un ragazzo di 14 anni che s ...

