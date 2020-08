Trasporti, Comune di Bergamo in allarme Gori: «Le scuole rivedano gli orari» (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sindaco: «Solo un terzo degli ingressi sono stati spostati dalle 8 alle 10: devono essere la metà». Leggi su ecodibergamo

DanielaPF75 : RT @drpbrock: Tutti in ufficio (#smartworking caccapupù!), tutti a #scuola! Ma Beppe Sala dice che il comune non ha rispese per potenziare… - drpbrock : Tutti in ufficio (#smartworking caccapupù!), tutti a #scuola! Ma Beppe Sala dice che il comune non ha rispese per p… - Palermer : RT @ComunePalermo: #SocialePA - Trasporto extraurbano azienda siciliana trasporti (tessera a.s.t.) a favore delle persone anziane anno 2020… - comunepo : 30 agosto mercato in Via Firenze: deviazioni al traffico e divieto di sosta dalle 5 di mattina a fine mercato ??… - giuseppeg1973 : RT @Fabio64356227: Chi vive nella Roma più servita dal comune, trasporti, strade immondizia ecc. parla male della Raggi per paura che vinca… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Comune Fiumicino, vertice in Comune per organizzare il trasporto scolastico in sicurezza IlFaroOnline.it L'europarlamentare Carlo Fidanza con i candidati FdI alla frontiera di Ventimiglia, "Gestione immigrazione, sistema che fa acqua da tutte le parti"

"Questa è l'idea di Italia che abbiamo vogliamo realizzarla in una Liguria forte in cui Fratelli d'Italia sia protagonista del nuovo governo regionale con Giovanni Toti". Visita in frontiera per Carlo ...

Il punto sugli asili nido e sugli istituti scolastici di Ancona

24 interventi edili e impiantistici sulle strutture scolastiche, numerose opere di adeguamento di ingressi e uscite oltre a parchi e giardini, nuovi arredi e banchi, mense e nidi regolari. La Giunta c ...

"Questa è l'idea di Italia che abbiamo vogliamo realizzarla in una Liguria forte in cui Fratelli d'Italia sia protagonista del nuovo governo regionale con Giovanni Toti". Visita in frontiera per Carlo ...24 interventi edili e impiantistici sulle strutture scolastiche, numerose opere di adeguamento di ingressi e uscite oltre a parchi e giardini, nuovi arredi e banchi, mense e nidi regolari. La Giunta c ...