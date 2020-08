Trasporti, Asstra: “Per evitare disservizi necessari 1,6 miliardi di euro” (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Pesanti disservizi per studenti e lavoratori. Questo il rischio paventato dall‘Asstra, associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale, in un documento di posizione che contiene i dati dell’ufficio studi oltre a osservazioni e proposte in vista della riapertura delle scuole. Uno scenario, quello descritto nel rapporto, frutto della riduzione dell’offerta di trasporto dovuta al Covid-19 “Le attuali regole in tema di distanziamento sociale sui mezzi di trasporto collettivo – spiega l’Asstra in una nota – non consentono al sistema dei Trasporti attuale, in termini di dotazione di lavoro e mezzi, di poter soddisfare il previsto incremento di domanda. Il rischio di recare pesanti disservizi a studenti e lavoratori è ... Leggi su quifinanza

