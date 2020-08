Tragedia a Milano Marittima: rinvenuto il corpo del 46enne cesenate, si era tuffato dal catamarano (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragedia in mare. Oggi 28 agosto 2020, ore 10 circa, è stato rinvenuto il cadavere del 46enne cesenate Davide Pastorelli. Le ricerche del corpo erano iniziate ieri pomeriggio, dopo che gli amici avevano lanciato l’allarme. L’uomo si era tuffato in acqua dal catamarano verso le 17, e non sarebbe più riemerso. Le ricerche si erano fermate ieri notte a causa della scarsa visibilità, e sono poi ripartite stamattina alle ore 6:30 fino a quando, nei pressi del canalino di Milano Marittima, a circa 500 metri dalla riva, hanno avvistato la sagoma del 46enne. Per il recupero del corpo, le Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco hanno dovuto impiegare una squadra di ... Leggi su urbanpost

