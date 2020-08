Tour de France – Corridori isolati: nessun contatti con l’esterno, no a figli, mogli e fidanzate (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizia domani l’edizione 2020 del Tour de France, un’edizione inedita, senza pubblico, con tante ristrezioni e nuove regole vista l’emergenza Covid-19. Il coronavirus ha costretto gli organizzatori ad imporre delle nuove regole ai Corridori: i 176 partecipanti alla Grande Boucle non potranno avere contatti con l’esterno per restare al sicuro ed evitare possibili contagi. I familiari dei ciclisti, quindi, non potranno dare il loro supporto ai Corridori durante la grande sfida. Niente mogli, fidanzate e figli, dunque, al Tour de France 2020 numero 107: i ciclisti dovranno accontentarsi delle tecnologie e ricorrere a videochiamate, messaggi e chiamate.L'articolo Tour de ... Leggi su sportfair

