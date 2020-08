Tour de France 2020, manager Ineos: “Non sappiamo se il Tour arriverà a Parigi” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Proveremo ad arrivare fino in fondo, a Parigi. ma nessuno sa cosa succederà. Se in un dato momento vediamo che ci sono troppi rischi per i corridori, le squadre, la società, sarà necessario tenerne conto, per essere responsabili. Non lo sappiamo, nessuno sa cosa succederà, ma proveremo ad arrivare a Parigi”. Lo ha dichiarato David Brailsford, manager della Ineos-Grenadiers, alla vigilia dell’inizio del Tour del France 2020 spostato di un paio di mesi per via della pandemia. In questi giorni i casi in Francia stanno raggiungendo livelli mai toccati in precedenza (ieri oltre 6 mila). “Che il Tour si corra – ha proseguito – è importante, ma a un certo punto se il ... Leggi su sportface

