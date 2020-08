Tour de France 2020, Aru: “Sarà spettacolare, anche se non sono ancora al 100%” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Questo Tour sarà molto bello e spettacolare, anche per chi lo guarda. Ci sono tante tappe molto dure, già domenica sarà impegnativa e poi la terza settimana sarà durissima”. Fabio Aru presenta così il Tour de France 2020 al via domani da Nizza. “Questa è una stagione particolare, compressa in tre mesi, molto diversa rispetto al solito – ha sottolineato il ciclista sardo del Team UAE-Emirates nella conferenza della vigilia – Ma tutti sono già molto preparati, il livello è decisamente alto e poi in queste settimane ho visto già tanto stress nel gruppo. Immagino che sarà un Tour tirato sin dall’inizio”. “Non ... Leggi su sportface

