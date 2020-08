Tour de France 2020 – Aru non si sbilancia: “nella prima settimana non sarò all’altezza degli altri, ma…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Inizia domani l’edizione 107 del Tour de France: i corridori si sfideranno per le strade Francesi, partendo da Nizza, in un’edizione inedita, tra restrizioni e rischi a causa dell’emergenza coroanvirus. Chris Graythen/Getty ImagesTra i ciclisti che parteciperanno alla Grande Boucle spicca il nome di Fabio Aru, che negli ultimi anni non è riuscito a far bene. Il ciclista sardo è però motivatissimo alla vigilia della partenza: “mi immagino che in questo Tour ci possa essere sin dall’inizio un ritmo elevato, ma anche tante sorprese. Abbiamo fatto qualche ricognizione con la squadra. Una tappa in particolare, bella e impegnativa, è quella che arriverà al Col de la Loze (17esima). Devo dire che è un Tour molto duro. Già da ... Leggi su sportfair

