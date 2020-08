Tour de France 2020 al via tra maglia gialla, zona rossa e nuove regole (Di venerdì 28 agosto 2020) La più antica, la più prestigiosa, la più ricca, la più ambita e, da domani, la prima grande corsa a tappe a “sfidare” la pandemia. Siamo alle soglie di settembre e il Coronavirus ha spostato in avanti la stagione ciclistica più bizzarra della storia. Abbiamo già avuto degli assaggi con le classiche e qualche breve corsa ma un Grande Giro è qualcosa di straordinario sempre, figurarsi in un periodo da post lockdown con la spada di Damocle di nuove chiusure pendente sulla testa di tutti, anche oltre lo sport. Le chiusure che ci sono già state per permettere al Tour di partire da Nizza, città già “zona rossa ad alta vulnerabilità” così come, da ieri, tutta la regione delle Alpi Marittime, fanno discutere. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

