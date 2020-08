Torreira Torino, l’agente: «Stipendio alto per i granata» (Di venerdì 28 agosto 2020) Pablo Bentancur ha parlato dell’interessamento del Torino per Lucas Torreira: le dichiarazioni dell’agente Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com dell’interessamento del Torino verso il centrocampista dell’Arsenal. «Fino ad adesso non ne ho voluto parlare pubblicamente. Lui è molto legato alla Samp e da Londra seguiva sempre le partite, anche soffrendo. Chi conosce Lucas sa che non lo fa per piaggeria. Ci sono tante richieste, ma ancora niente di ufficiale. Ho ricevuto molti sondaggi, anche troppo pubblicizzati, ma non abbiamo nulla di scritto sul tavolo. Il giocatore si sta allenando con l’Arsenal, è di loro proprietà, ed è uno dei pochi casi di atleti che arrivano in Inghilterra e ... Leggi su calcionews24

