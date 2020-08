Torino, tutto lo spettacolo delle maglie per la prossima stagione: ci sono anche i nuovi acquisti [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) maglie Torino – Obiettivo riscatto. Il Torino è reduce da una stagione veramente negativa, il club granata si è salvato solo nelle ultime giornate, le premesse di inizio stagione non sono state rispettate. Il presidente Cairo non può permettersi un’altra stagione anonima, per questo motivo ha già effettuato delle scelte importanti. La prima riguarda l’arrivo dell’allenatore, è stato scelto Giampaolo: si tratta di un tecnico che non ha bisogno di presentazioni. La dirigenza si è messa in moto anche sul fronte calciatori, sono arrivati due innesti molto importanti come Ricardo Rodriguez e Linetty. Proprio gli ultimi acquisti ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Torino, tutto lo spettacolo delle maglie per la prossima stagione: ci sono anche i nuovi acquisti [FOTO] - - Fabrizio_Basile : @LelloPinto Scommetto che secondo il suo ragionamento, nella civile Milano, piuttosto che a Torino o Bologna, tutto… - infoitsport : TORINO A TUTTO MERCATO - TetigistiAcu : RT @fatina909: ?????????????? Ricevo e cd con tutto il cuore È stata trovata in provincia di Torino vicino a un cassonetto della spazzatura... è… - Cannynan1 : RT @fatina909: ?????????????? Ricevo e cd con tutto il cuore È stata trovata in provincia di Torino vicino a un cassonetto della spazzatura... è… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tutto Torino, dove fare i tamponi e tutto ciò che c'è da sapere al rientro dalle ferie La Repubblica Ingegneria Industriale Online: laurea in ingegneria industriale a distanza

Laurea Online in Ingegneria Industriale: università telematiche a distanza, corsi di laurea, piano di studi, costi, sedi e sbocchi lavorativi. La laurea in Ingegneria Industriale a distanza è un perco ...

Parcheggi blu, sosta gratis fino alla fine dell'anno

MESTRE - Buone notizie per chi va in auto in centro città. Resta infatti gratuita almeno sino a fine anno la sosta per i primi 90 minuti sulle strisce blu in tutto il territorio comunale. Con sole tre ...

Laurea Online in Ingegneria Industriale: università telematiche a distanza, corsi di laurea, piano di studi, costi, sedi e sbocchi lavorativi. La laurea in Ingegneria Industriale a distanza è un perco ...MESTRE - Buone notizie per chi va in auto in centro città. Resta infatti gratuita almeno sino a fine anno la sosta per i primi 90 minuti sulle strisce blu in tutto il territorio comunale. Con sole tre ...