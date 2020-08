Torino, subito infortunio per l'ex azzurro Verdi: salterà la prima uscita stagionale (Di sabato 29 agosto 2020) Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, lavoro in palestra e poi programma tattico. Leggi su tuttonapoli

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, lavoro in palestra e poi programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica. Solo terapie pe ...

Le bambole di Greta: «Così restauro i sogni e i ricordi»

«Durante e dopo la pandemia le persone si sono rifugiate nelle proprie soffitte, hanno rovistato negli armadi e dentro i rispostigli delle cantine, ritrovando tanti ricordi che mi hanno chiesto di rim ...

