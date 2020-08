Torino, pronto il rinnovo di contratto per Andrea Belotti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Torino parlerà con Andrea Belotti per il rinnovo di contratto al termine della sessione estiva di mercato secondo Tuttosport Al termine della sessione estiva di mercato, il Torino è pronto a discutere il rinnovo di contratto del proprio capitano, Andrea Belotti. L’accordo attuale scade il 30 giugno 2022 ma il club granata vuole già chiudere il discorso del rinnovo per non rischiare di perdere la propria punta. L’attaccante, fresco di convocazione in Nazionale, chiederà un ritocco del proprio ingaggio: quello attuale, comprensivo di bonus, supera di poco i 2 milioni a stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

