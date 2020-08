Torino, non pagano il conto e insultano i proprietari: 'Cinesi di m... ci avete portato il coronavirus' - Poi tornano per saldare e scusarsi (Di venerdì 28 agosto 2020) commenta Un conto 'salato' quello non pagato da sette giovani nel torinese, finito per costare loro una denuncia per insolvenza fraudolenta e odio razziale. Dopo una cena al ristorante cinese Majide, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Torino non Atp Finals Torino, non più al Pala Alpitour ma all'Oval Lingotto Mole24 Vagnati: 'Sirigu resta al 100%, Belotti può rimanere a vita al Torino'. E su Torreira...

Non è sul mercato, è un leader della squadra". Il direttore tecnico del Torino ha poi parlato anche di Nkoulou: "E' un giocatore molto importante per noi, ha leadership, mi auguro possa restare a ...

ALBA/ Dalle 20,30 di lunedì chiuso fino alle 5 il vecchio ponte sul Tanaro per sostituzione pali luce

CUNEO CRONACA - Da lunedì 31 agosto dalle ore 20.30 alle 5.00, fino a fine lavori è chiuso al traffico veicolare il vecchio ponte Albertino sul fiume Tanaro, collegamento tra corso Torino e corso Cana ...

