Tonali | è derby di mercato | operazione sorpasso del Milan

Il Milan entra nel vivo del calciomercato. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri accendono il derby di mercato per Tonali: nuova offerta del Diavolo La dirigenza del Milan ha concluso la giornata di ieri da protagonista: oltre il rinnovo di Ibrahimovic, il Diavolo ha presentato una nuova offerta per Tonali. Il centrocampista del Brescia è corteggiato dall'Inter, che sembrava ormai avere la meglio per portare in nerazzurro il talento italiano. La Juventus si è chiamata fuori dalla trattativa ed ora lo scontro mercato resta un vero e proprio derby. Stando alle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, l'offerta del Milan sarebbe ora superiore a quella dei rivali. L'Inter sta virando ...

MarioGiunta : Su Tonali e’ derby Milan-Inter: nelle ultime ore sono stati proprio i rossoneri a insistere, migliorando l'ultima o… - SkySport : Milan, offerta per Tonali: è derby di calciomercato con l'Inter - BorjaVaPiano : Immaginate i milanisti se gli lasciamo tonali per prendere kanté, passerebbero dal prenderci per il culo al pianger… - alaimotmw : #Inter #Milan le ultime sul derby per #Tonali. E spunta la #Juventus (che può accelerare appena parte #Khedira) - mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Inter-Milan, le ultime sul derby per Tonali. E spunta la Juve -