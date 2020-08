Tom Ellis di «Lucifer», il sexy diavolo a cui venderemmo tutte l’anima (ma lui ha occhi solo per la moglie) (Di venerdì 28 agosto 2020) Il ritorno su Netflix di Lucifer – quinta stagione – sta facendo impazzire i social. Sono in estasi i fan della serie che chiedevano da tempo, a forza di petizioni, di poter continuare a seguire le avventure sul diavolo con residenza a Los Angeles. Sono in estasi signore e signorine di ogni età. E qui la trama della serie forse c’entra meno. Di sicuro c’entra il fatto che l’attore inglese che interpreta Belzebù, il quarantunenne Tom Ellis, è da cinque anni uno degli uomini a cui tutte venderemmo l’anima senza rimorsi. Peccato che lui – sguardo magnetico, sorriso sornione e 86 chili di muscoli su un metro e 91 d’altezza – non sia su piazza. Leggi su vanityfair

