Togo primo Paese africano a sconfiggere la malattia del sonno: nessun caso negli ultimi 10 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Togo e’ il primo Paese dell’Africa a eliminare dai problemi di salute pubblica la malattia del sonno, una patologia parassitaria trasmessa dal morso della cosiddetta mosca tse-tse. A certificarlo l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Secondo l’organismo delle Nazioni Unite infatti, il Paese dell’Africa occidentale ha soddisfatto il parametro principale richiesto per poter considerare debellata la malattia: non registrare casi di contagio per almeno dieci anni. “Il Togo e’ il Paese pioniere nell’eliminazione della malattia del sonno, un disturbo che minaccia milioni di africani”, ha detto la direttrice ... Leggi su meteoweb.eu

