Tikhanovskaya, avvelenamento Navalny un avvertimento a tutti (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - Quello che è accaduto all'oppositore russo Alexei Navalny "per me è disgustoso. Qualsiasi forma di violenza per me lo è. È stata una cosa così bassa, chiunque l'abbia compiuta. ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Tikhanovskaya, avvelenamento Navalny un avvertimento a tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tikhanovskaya avvelenamento Tikhanovskaya, avvelenamento Navalny un avvertimento a tutti - Ultima Ora Agenzia ANSA Tikhanovskaya, avvelenamento Navalny un avvertimento a tutti

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Quello che è accaduto all'oppositore russo Alexei Navalny "per me è disgustoso. Qualsiasi forma di violenza per me lo è. È stata una cosa così bassa, chiunque l'abbia compiuta.

Adesso l'Europa non giri le spalle

Stavolta Vladimir Putin non si nasconde dietro le parole, e lo annuncia prima: manderà una forza di polizia a reprimere la protesta in Belorussia, “se la situazione va fuori controllo”. Non ci sarà pi ...

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Quello che è accaduto all'oppositore russo Alexei Navalny "per me è disgustoso. Qualsiasi forma di violenza per me lo è. È stata una cosa così bassa, chiunque l'abbia compiuta.Stavolta Vladimir Putin non si nasconde dietro le parole, e lo annuncia prima: manderà una forza di polizia a reprimere la protesta in Belorussia, “se la situazione va fuori controllo”. Non ci sarà pi ...