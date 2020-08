Thom Yorke e Dajana Roncione: nozze da sogno in arrivo (Di venerdì 28 agosto 2020) Thom Yorke e Dajana Roncione stanno per sposarsi. Il Leader dei Radiohead e l’attrice siciliana scelgono una location da sogno per suggellare il proprio amore. Il leader dei Radiohead, Thom Yorke, prenderà in sposa l’attrice siciliana Dajana Roncione, sua fan di sempre, nota al pubblico italiano per aver impersonato Loredana Berté nella fiction Rai “Io sono Mia” e per aver recitato in Baaria, di Giuseppe Tornatore. Il matrimonio si celebrerà il prossimo 19 settembre, la location prescelta è Villa Valguarnera, a Bagheria, sin quella che fu l’ambientazione del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek. L’amore di Dajana per ... Leggi su bloglive

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Auguri a Dajana e a “Tommino”, come lo chiama la futura suocera ?? #ThomYorke #DajanaRoncione - Profilo3Marco : RT @Corriere: Thom Yorke dei Radiohead e Dajana Roncione presto sposi, nozze in Sicilia - InsdataInter : RT @Corriere: Thom Yorke dei Radiohead e Dajana Roncione presto sposi, nozze in Sicilia - ParamountItalia : Auguri a Dajana e a “Tommino”, come lo chiama la futura suocera ?? #ThomYorke #DajanaRoncione - GolottaCaterina : E quindi anche Thom Yorke si sposa. -