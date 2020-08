The Batman serie tv Prequel: trama, cast, anticipazioni. Quando esce (Di venerdì 28 agosto 2020) Matt Reeves, creatore del nuovo film The Batman, con protagonista Robert Pattinson, sta lavorando a una serie tv inedita Prequel della pellicola che presto raggiungerà il maxi schermo. Lo show è in lavorazione per la piattaforma streaming di HBO e la notizia ha velocemente fatto il giro del mondo facendo venire l’acquolina in bocca a tutti i fan dell’uomo pipistrello. L’annuncio del progetto è stato accompagnato da una breve descrizione di ciò che il pubblico andrà a vedere sulla piattaforma; di seguito le parole ufficiali:Segui Termometro Politico su Google News “…si fonda sulla disamina dell’anatomia della corruzione in Gotham City mostrata nel film, fino a lanciare in definitiva un nuovo universo di Batman su più piattaforme. La ... Leggi su termometropolitico

Forse presagendo che avrebbe indossato l'ambito costume dell'Uomo-Pipistrello l'ex-vampiro di Twilight negli ultimi tempi si è più volte fatto ritrarre in vesti dallo stile decisamente dark e grintose ...

Gotham Knights non sarà un game-as-a-service e potrà essere giocato offline

I ragazzi di Warner Bros. Montreal hanno preso l'ardua decisione di "uccidere" Batman e affidare a quattro suoi allievi - Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso - il compito di difendere la città ...

