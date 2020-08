Thandie Newton dopo le critiche a Tom Cruise: "Non ho niente da perdere" (Di venerdì 28 agosto 2020) L'attrice Thandie Newton lo scorso luglio ha ampiamente criticato Tom Cruise, dopo aver lavorato con lui sul set di Mission: Impossible 2, ma non ha mai avuto paura delle possibili cause. La star di Westworld Thandie Newton, durante una lunga intervista a Vulture, lo scorso luglio ha criticato aspramente alcuni comportamenti di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2, e ora ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state fatte in piena consapevolezza, senza aver paura di ripercussioni sulla sua carriera. Thandie Newton ha accusato Tom Cruise di aver avuto atteggiamenti sessisti nei suoi riguardi, definendolo un individuo dominante capace di incutere insicurezza in chi ha lavorato sul set con lui. Ora, in una nuova ... Leggi su movieplayer

