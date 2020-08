Test rapido coronavirus appena approvato negli Usa. Di cosa si tratta? (Di venerdì 28 agosto 2020) Test rapido coronavirus: si chiama BinaxNow ed è prodotto dalla Abbot Laboratories. Ricevuta l’approvazione dalla Food and Drug Administration, l’autorità che regola la commercializzazione dei farmaci negli Usa. Potrebbe ridurre sensibilmente i tempi necessari per scoprire se una persona è positiva al nuovo coronavirus. Test rapido coronavirus: BinaxNow approvato dalla FDA Test rapido coronavirus – La Food and Drug Administration ha approvato in questi giorni BinaxNow. Si tratta di un Test prodotto da Abbott Laboratories che promette di abbattere i tempi necessari per scoprire se una persona ... Leggi su termometropolitico

