Terremoto, scossa ai Castelli: avvertita anche a Roma. Magnitudo 3, epicentro a Lariano (Di venerdì 28 agosto 2020) STIMA Mag tra 3.0 e 3.5 ore 14:00 IT del 28-08-2020, prov/zona Roma - INGVterremoti, @INGVterremoti, Leggi su leggo

emergenzavvf : ?? #Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Ro… - fanpage : Scossa di #terremoto nelle Marche - Corriere : Scossa di terremoto avvertita a Roma e nella zona dei Castelli Romani - Italia_Notizie : Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 avvertita a Roma e nella zona dei Castelli - Ile2S : @__Sailor_Mars_ A Roma (io sto a Roma Nord) si è sentita la scossa #Terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scossa

La preoccupazione per Djuric, l'attesa dei rinforzi, le (timide) prove di 3-5-2 e... il terremoto. Giornata movimentata ieri per la Salernitana a Sarnano, non senza preoccupazioni. Di tutti i tipi. Ne ...Una scossa di terremoto, di magnitudo 3 nella scala Richter, durata 15 secondi, con epicentro a Lariano è stata avvertita attorno alle 14 ai Castelli Romani. La scossa ha interessato soprattutto i com ...