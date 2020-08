Terremoto oggi a Roma, tre scosse con epicentro a Lariano (Di venerdì 28 agosto 2020) Terremoto oggi a Roma. Tre scosse distanziate di pochi minuti l’una dall’altra si sono verificate nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto 2020, con epicentro a Lariano, nella zona dei Castelli Romani. L’evento sismico di maggiore intensità alle 14 in punto, con magnitudo 3.0 gradi della scala Richter. (segue dopo la foto) La prima scossa è stata anche quella più forte. La terra ha tremato alle 14 esatte, con epicentro 4 km a nord-ovest di Lariano, centro della provincia di Roma, nella zona dei Castelli Romani. L’evento sismico è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv di Roma ad una ... Leggi su urbanpost

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - GassmanGassmann : #24agosto2016 un abbraccio a tutti coloro che persero amici e parenti nel terremoto che colpì il centro Italia. Un… - Agenzia_Ansa : Ad Amatrice si celebrano oggi i quattro anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale e le sue 299 vittime.… - costanzog : RT @Andre_Scala: #DeLuca ci fa volare anche Oggi #iviaggidisalvini Pt.1 Segue?? #DayDreamer #terremoto #28agosto - insecuremind_ : RT @perchetendenza: #terremoto: Perché una scossa di magnitudo tra 3.0 e 3.5 è stata avvertita alle 14.00 di oggi a Roma e provincia, in pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

E’ stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ai Castelli Romani intorno alle ore 14 di oggi, 28 agosto 2020: il sisma è stato avvertito anche a Roma dove sono state diverse le ...La preoccupazione per Djuric, l'attesa dei rinforzi, le (timide) prove di 3-5-2 e... il terremoto. Giornata movimentata ieri per la Salernitana a Sarnano, non senza preoccupazioni. Di tutti i tipi. Ne ...