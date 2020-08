Terremoto nel Bresciano, epicentro a Magasa (Di venerdì 28 agosto 2020) Brescia, 28 agosto 2020 - Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,9 è stata avvertita sul lago di Garda. La scossa è stata registrata alle 7.30 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e ... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Terremoto nel Bresciano, scossa di magnitudo 2.9 a Magasa - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - GassmanGassmann : #24agosto2016 un abbraccio a tutti coloro che persero amici e parenti nel terremoto che colpì il centro Italia. Un… - AlexBongini : RT @qn_giorno: Terremoto nel #Bresciano, epicentro a #Magasa - qn_giorno : Terremoto nel #Bresciano, epicentro a #Magasa -

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 19:15 con epicentro a Sarnano, in provincia di Macerata. La profondità stimata è stata di circa 24.6 Km. Potete monitorare tutte le s ...Si parte dalle Marche, da Camerino a Ussita. Poi in cammino sino all’Aquila nel segno del jazz. “Il Jazz italiano per le terre del sisma” torna con un’edizione tutta improntata al tema “Coraggio e Via ...