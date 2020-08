Terremoto in Lombardia, scossa di magnitudo 2.9 ad Alto Garda (Di venerdì 28 agosto 2020) In Lombardia si è verificata nella mattina un Terremoto di magnitudo 2.9 nella zona dell’Alto Garda. L’epicentro è stato localizzato a Magasia. L’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato alle ore 7 e 32, un Terremoto di magnitudo 2.9 in Lombardia, nella zona dell’Alto Garda. L’epicentro è stato individuato a Magasa, mentre l’ipocentro … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

