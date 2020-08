Terremoto di magnitudo 2.9 nell'Alto Garda, l'epicentro a Magasa (Di venerdì 28 agosto 2020) Terremoto nella zona dell'Alto Garda, registrato dall'INGV, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 7.32 di venerdì 28 agosto, con magnitudo 2.9 e ipocentro a una profondità di soli 10 ... Leggi su bresciatoday

fanpage : Scossa di #terremoto nelle Marche - fanpage : Terremoto nelle Marche, nuova scossa di magnitudo 3.2 a Sarnano - SkyTG24 : Terremoto nel Bresciano, scossa di magnitudo 2.9 a Magasa - infoitinterno : TERREMOTO Territori di NORVEGIA fuori EU, VIOLENTA scossa di Magnitudo 5.3 a Bouvetoya. Ecco QUI i DETTAGLI - infoitinterno : Terremoto di magnitudo 2.9 nell'Alto Garda, l'epicentro a Magasa -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Il Messaggero

La preoccupazione per Djuric, l'attesa dei rinforzi, le (timide) prove di 3-5-2 e... il terremoto. Giornata movimentata ieri per la Salernitana a Sarnano, non senza preoccupazioni. Di tutti i tipi. Ne ...Una serie di scosse di terremoto hanno colpito le Marche nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto. Un vero e proprio sciame sismico è in atto nella provincia di Macerata con scosse superiori a magnit ...