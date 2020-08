Terremoto a Roma, forte scossa scuote i Castelli Romani: paura nella Capitale [LIVE] (Di venerdì 28 agosto 2020) Una forte scossa di Terremoto si è verificata pochi minuti fa nel Lazio. Il sisma è stato particolarmente avvertito nella Capitale, e in particolare nella zona dei Castelli Romani. Tanta paura a Roma. Secondo i dati registrati dai sismografi INGV la magnitudo è compresa fra 3 e 3.5. Aggiornamenti in corsoL'articolo Terremoto a Roma, forte scossa scuote i Castelli Romani: paura nella Capitale LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

virginiaraggi : Oggi ricordiamo le vittime del terribile terremoto che 4 anni fa colpì Amatrice. @Roma è vicina alle loro famiglie.… - fanpage : Scossa di #Terremoto a #Roma #28agosto - CasilinaNews : A breve i dettagli sulla #scossa di #terremoto avvertita a #Roma e provincia - LuceverdeRadio : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.0 e 3.5 ore 14:00 IT del 28-08-2020, prov/zona Roma #INGV_25155961 https://t.c… - tomlinstylesun : io non ho sentito nessun terremoto(sono di roma) voi?come state? -

Una scossa di terremoto ha spaventato Roma nel primo pomeriggio: il sisma è stato avvertito in maniera più forte in zona Castelli Romani Primo pomeriggio di paura a Roma, dove una scossa di terremoto ...Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 14.00 a Roma e provincia quando la terra ha tremato per alcuni secondi. Non si registrano danni.