Teramo: 5 mesi di quarantena, ma dopo 19 tamponi è ancora positiva, licenziata (Di venerdì 28 agosto 2020) Cinque mesi, ben diciannove i tamponi effettuati e lei risulta essere sempre positiva al Coronavirus: licenziata, nella provincia di Teramo Fonte foto: (Getty Images)Nada Cava, questo il nome della donna di 49 anni che a San Giovanni di Colonnella, nella provincia di Teramo, si è sottoposta a ben 19 test per il Coronavirus, risultando sempre positiva da ben cinque mesi. dopo 170 giorni, forse la quarantena più lunga a cui si sia assistiti per questa pandemia, Nada ha dovuto subire anche un’ingiustizia che potrebbe aprire un capitolo di precedenti: è stata licenziata. Per fortuna, la donna ha però trovato intanto, un altro impiego. La donna che ... Leggi su chenews

Uccise con una coltellata al cuore Paolo Cialini: si impicca in carcere il “caldaista" Dante Di Silvestre

Godeva del regime di semilibertà e ha approfittato di questo “privilegio” per togliersi la vita impiccandosi nel cortile del carcere di Castrogno di Teramo. Si tratta di Dante Di Silvestre, 63enne cal ...

