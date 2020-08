Tè verde: come impiegarlo per il benessere del corpo (Di venerdì 28 agosto 2020) Tè verde: una vera risorsa per chi lo assume. Il suo colore è verde chiaro, il suo sapore molto meno accentuato del caratteristico tè nero. Si tratta però di un vero toccasana per il nostro organismo. Non stupirà, infatti, sapere che si tratta della seconda bevanda più consumata al mondo proprio dopo l’acqua. Tè verde: ecco cosa beviamo Il tè verde viene prodotto da una particolare lavorazione della Camellia Sinensis e che ne conferisce odore e sapore caratteristici della bevanda. La sua particolarità è che, a differenza del tè nero, non è soggetto a fermentazione. Si tratta di una lavorazione che si tramanda da generazioni proprio in Cina che consta di tre fasi: vaporizzazione, essiccazione e vagliatura. Per ottenere un tè ... Leggi su notizieora

Difficile dire come il virus sia entrato, sconvolgendo la vita placida e tranquilla di questi borghi, tutti pascoli e sci d'inverno, rifugi, tanto verde e buon cibo. E invece dall'11 agosto Lucoli, in ...

Le piante che dovresti tenere in cucina: ecco quelle più adatte

La cucina è uno degli ambienti che meglio si presta per tenere delle piante essendo ben illuminata e ventilata. Scopriamo quali sono quelle più adatte. Grazie allo stile jungalow, ovvero una fusione t ...

