Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-Covid di governo e regioni per l'autunno (Di venerdì 28 agosto 2020) Ambizioso il piano sanitario del Veneto che prevede 35mila Tamponi al giorno. In Lombardia all’aeroporto di Malpensa, dal 20 agosto sono stati effettuati, oltre 12.200 Tamponi. Leggi su ilsole24ore

NicolaPorro : Da settimane, ???? ???????????????? ?????????? ?????? ?????????? “grida” sui #contagi che s’impennano e occulta i dati più rassicuranti. U… - gagliardi_andr : Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-Covid di governo e regioni per l'autunno @sole24ore - cpaler : @AntonioNaddeo @antoniopolito1 Per indagare la contagiosità bisogna puntare sul tampone. I test sierologici evidenz… - zazoomblog : Tamponi a tappeto ecco la strategia anti-covid delle regioni per lautunno - #Tamponi #tappeto #strategia - infoitinterno : Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-covid delle regioni per l'autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi tappeto Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-covid delle regioni per l'autunno Il Sole 24 ORE Altro caso di coronavirus a "Ballando con le stelle": positivo anche Daniele Scardina

Tamponi a tappeto nel cast di "Ballando con le stelle" e dopo il maestro di ballo Smuele Peron adesso anche il pugile Daniele Scardina è risultato positivo al coronavirus. A darne l'annuncio è la stes ...

Abruzzo, Lucoli prima zona rossa dopo il lockdown

Benché fosse emerso che i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nella frazione e di est ...

Tamponi a tappeto nel cast di "Ballando con le stelle" e dopo il maestro di ballo Smuele Peron adesso anche il pugile Daniele Scardina è risultato positivo al coronavirus. A darne l'annuncio è la stes ...Benché fosse emerso che i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nella frazione e di est ...