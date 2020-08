Taglio parlamentari, Renzi: “Sul referendum libertà di voto. Ma non parlatemi di svolta storica” (Di venerdì 28 agosto 2020) Taglio parlametari, Renzi: “Sul referendum libertà di voto” “Libertà di voto. Non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l’entusiasmo grillino sulla ‘svolta storica’”, così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un’intervista a Repubblica sul referendum sul Taglio dei parlamentari in programma il prossimo 20 e 21 settembre. Per l’ex premier la riduzione degli eletti “non è una svolta”, ma uno spot, perché se da un lato “taglia i parlamentari” dall’altro “lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto”. Quello che proprio ... Leggi su tpi

