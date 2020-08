Taglio parlamentari, ecco come si restringe il Senato. La Lombardia è la regione che perde più seggi (Di venerdì 28 agosto 2020) Con Palazzo Madama ridotto da 315 a 200 Senatori ecco come cambiano i numeri e la rappresentanza regione per regione Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Taglio parlamentari Referendum, Prodi: ecco perché voterò “no” al taglio dei parlamentari Il Messaggero Referendum, il No di Prodi che smaschera ipocrisie e paure dei partiti

Il Pd è stato colto in contropiede. E come spesso capita, Romano Prodi, che quel partito lo ha fondato, si rivela spiazzante. Le acrobazie dei dem, con Zingaretti che li vuole per il Sì «riformista», ...

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia raggiunge il Movimento Cinque Stelle. Cala la fiducia in Conte

L'ultimo sondaggio di Termometro Politico non indaga solo le intenzioni di voto e la fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma anche il parere dell'opinione pubblica per quanto riguarda ...

