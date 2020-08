Taglio dei parlamentari, il costituzionalista Ainis: «Bene il referendum senza quorum, lo toglierei da tutte le consultazioni» – L’intervista (Di venerdì 28 agosto 2020) «Fa molti più danni al rapporto tra rappresentante e rappresentato il fatto che ci siano le liste bloccate, che non il numero dei parlamentari. Se anziché 1.000 parlamentari ne abbiamo 100, la domanda è: questi 100 da chi sono scelti? Da quattro segretari di partito o dagli elettori?». Raggiunto da Open il costituzionalista Michele Ainis non si sbilancia sul Sì o sul No al referendum sul Taglio dei parlamentari, ma fa il punto su ciò che è in ballo e di una cosa è certo: «Chiaro che questa riforma ha bisogno di essere completata, iniziando dai regolamenti parlamentari, ma in realtà ci dovremmo domandare quanto funzioni il Parlamento adesso». A meno di un mese dal ... Leggi su open.online

