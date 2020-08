Supernatural: il trailer degli episodi conclusivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Sam e Dean Winchester stanno per salutare i loro fan per sempre: è online il trailer che annuncia gli ultimi sette episodi di Supernatural I Winchester ci diranno addio molto presto: la rete americana The CW ha pubblicato il primo trailer, della durata di pochi secondi, degli ultimi sette episodi di Supernatural, che andranno inizieranno l’8 Ottobre e si concluderanno il 9 Novembre con il series finale dal titolo Carry On (omaggio alla canzone simbolo della serie, Carry On Wayward Son, dei Kansas) a cui seguirà uno speciale dietro le quinte di un’ora intitolato Supernatural: The Long Road Home. E proprio a proposito della retrospettiva finale, il presidente di The CW, Mark Pedowitz, ha confessato ai microfoni di Variety di ... Leggi su tuttotek

