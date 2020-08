Supercoppa europea, Siviglia-Bayern Monaco a rischio sospensione: il motivo (Di venerdì 28 agosto 2020) La finale di Supercoppa europea in programma il 24 settembre a Budapest tra Siviglia e Bayern Monaco rischia di essere sospesa. A riportarlo è il quotidiano spagnolo ‘AS’, spiegando che il governo ungherese ha annunciato che il 1° settembre, e per almeno un mese, chiuderà le frontiere agli stranieri per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tuttavia, lo Stato ha lasciato la porta aperta ad alcune eccezioni come convogli militari, cause umanitarie o viaggi d’affari o di lavoro e, molto probabilmente, anche la Supercoppa rientrerà in questa casistica. Se ne saprà di più dopo l’incontro tra la UEFA e il governo ungherese.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Supercoppa europea, #Siviglia-#BayernMonaco a rischio sospensione: il motivo - - CarlottaMiller_ : RT @CalcioFinanza: Supercoppa europea a #Budapest, ma l’Ungheria chiude le frontiere - sportli26181512 : #Governance #Notizie Supercoppa a Budapest, ma l’Ungheria chiude le frontiere: La finale di Supercoppa europea in p… - CalcioFinanza : Supercoppa europea a #Budapest, ma l’Ungheria chiude le frontiere - InfoworkMagdi : RT @RespectxAcmilan: 11 scudetti 1 Coppa delle Coppe 2 Coppe Italia 5 Supercoppa italiana 5 Supercoppa Europea 3 Coppe InterContinentale 6… -