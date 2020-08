Superbonus 110%: come decidere i lavori in condominio (Di venerdì 28 agosto 2020) Il decreto Agosto, attualmente all’esame del Senato, si occupa di Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici. E concentra l’attenzione su uno dei possibili problemi che potrebbero nascere per bloccare i lavori: le assemblee condominiali. Spiega il Messaggero che affinché la delibera sia valida, oltre ad aver ottenuto la maggioranza degli intervenuti, è sufficiente che tale maggioranza rappresenti «un terzo del valore dell’edificio». Finora, invece, per i lavori straordinari di questo tipo era richiesto il 50%. I cosiddetti lavori «a costo zero» sono tali solo se rientrano nei massimali previsti. Gli interventi di isolamento termico al palazzo, ad esempio, possono usufruire di ... Leggi su nextquotidiano

Mentre il viceministro del MEF Antonio Misiani accenna all’ipotesi che venga prorogato per ben 3 anni, sono diverse le banche che stanno formulando strategie precise per agevolare la cessione del cred ...

