Super Benevento: Lapadula alla firma, poi Gervinho e il sogno Bonaventura (Di venerdì 28 agosto 2020) Benevento - Il nuovo Benevento nasce tra sogno e realtà. I pezzi del mosaico vanno a collocarsi piano piano nello scacchiere pensato da Foggia e Inzaghi e la Strega da serie A prende forma sulle ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512

Benali, Pobega, Viola, un centrocampo super per la top 11. Ora l'attacco

Benali, Pobega e Viola compongono il centrocampo della top 11 della Serie BKT scelto dai tifosi della Serie BKT che hanno votato sul profilo Instagram della Lega B. La formazione dei migliori adesso h ...

Balotelli al Benevento: Raiola ci prova ma l’ingaggio…

Secondo quanto si apprende a Il Mattino, Super Mario avrebbe alcune offerte o possibili piste in Italia. Tra queste il Benevento che fino a poco tempo fa non aveva mostrato alcun tipo di interesse nei ...

