Studio rinnovato per la nuova edizione di Uomini e Donne (Di venerdì 28 agosto 2020) La notizia c'è tutta e merita di essere sottolineata: dopo circa 20 anni la scenografia dello Studio di Uomini e Donne sarà completamente rinnovata. L'edizione numero 25 in partenza a metà settembre su Canale 5 (le registrazioni sono ufficialmente iniziate ieri, giovedì 27 agosto) si presenterà all'occhio con un 'nuovo arredo'. A riferirlo è il sito Vicolo delle news che traccia la pianta di ciò che vedremo e come saranno disposti i protagonisti del programma. Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si è fatta il lifting e ha litigato con Nicola Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne che si è svolta oggi, giovedì 27 agosto ... Leggi su blogo

