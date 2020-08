“Sto male, perdo sangue dalla gola”, Eliana Michelazzo ricoverata in ospedale: ultime notizie (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo aver fatto il tampone, Eliana Michelazzo è risultata positiva al Covid. Ieri sera, l’ex agente di Pamela Prati, ha condiviso la notizia nelle sue Instagram Stories, senza farsi vedere in volto, a differenza degli altri vip risultati quasi asintomatici. Oggi il ricovero all’ospedale, come fa sapere FanPage e AdnKronos. Sto male, perdo sangue dalla... L'articolo “Sto male, perdo sangue dalla gola”, Eliana Michelazzo ricoverata in ospedale: ultime notizie proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

hessaturn : sto male sono bellissimi - pippingguk : MI STO SENTENDO MALE - hazsunflowerr : sto male le amo - neonwanderer : Ma sto male le photocard pure con il pigiama siete pazzi - coeursben : MA LSOUIS È VSIVO HA RT SHSJSJB STO MALE -

Ultime Notizie dalla rete : “Sto male Trump vuole riaprire per Pasqua «La cura è peggiore del male» Corriere della Sera