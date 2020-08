Stefano de Martino si “vendica” di Belen: Castrocaro è successo (Di venerdì 28 agosto 2020) Il conduttore di Made in Sud è stato un grande protagonista del festival che ha saputo gestire benissimo. Sfida vinta anche senza la showgirl argentina Grandi emozioni per la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro in onda su Rai 2 in prima serata. Grande performance di Stefano De Martino che non ha sbagliato un colpo e si è destreggiato benissimo per tutta la serata. Stefano De MartinoArticolo completo: Stefano de Martino si “vendica” di Belen: Castrocaro è successo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

costa577 : Stefano De Martino, l'accusa di Valerio Pino: 'Lavora grazie a Belen' - leggoit : Stefano De Martino, l'elogio di Renzo Arbore: «Confidiamo nel tuo talento» - carotelevip : Ieri #Castrocaro2020 condotto in prima serata su @RaiDue da Stefano De Martino ha fatto il 4.9% di share. E pensare… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Io e Stefano De Martino dobbiamo dirvi una cosa... - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Io e Stefano De Martino dobbiamo dirvi una cosa... -