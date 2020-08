Stefano Accorsi quattro volte papà: benvenuto Alberto! (Di venerdì 28 agosto 2020) Con due foto su Instagram, Stefano Accorsi annuncia la nascita del suo quarto figlio, il secondo dalla moglie Bianca Vitali “benvenuto Alberto!”: così Stefano Accorsi ha annunciato poco fa su Instagram la nascita del suo quarto figlio, il secondo avuto dalla moglie Bianca Vitali. La felicità del momento è documentata anche attraverso due scatti: il primo in cui Bianca tiene in braccio il nuovo arrivato, mentre papà Stefano scatta quello che è a tutti gli effetti il primo ritratto di famiglia, e il secondo (in bianco e nero) in cui i due genitori si lasciano teneramente fasciare due dita dalla delicata manina del nascituro. View this post on Instagram benvenuto ... Leggi su zon

VanityFairIt : L'attore, 49 anni, ha dato il benvenuto al quarto figlio, il secondo con la moglie Bianca Vitali. L'annuncio in una… - zazoomblog : Stefano Accorsi di nuovo papà: è nato Alberto - #Stefano #Accorsi #nuovo #papà: - zazoomblog : Stefano Accorsi è diventato di nuovo papà: nato Alberto - #Stefano #Accorsi #diventato #nuovo - occhio_notizie : L'attore ha annunciato la nascita del piccolo Alberto con una foto, scattata direttamente in ospedale e postata sui… - donatda : #Repost hotspotceleb • • • • • • Milan, Italy ??Benvenuto Alberto! Congratulazioni a papa' Stefano Accorsi e a mamm… -